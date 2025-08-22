Nach der Trennung von "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer beginnt für Filmemacherin Katharina Zorn ein neuer Abschnitt. Auf Instagram teilt sie ihre Wohnungssuche in Berlin - gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter.
Nach der Trennung von "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (36) sucht Katharina Zorn nun eine neue Wohnung. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Frankfurter Filmemacherin am Freitag einen Aufruf: "Suche 3 ZW in Berlin. Für mich und meine kleine Tochter." Als Einzugsdatum nennt sie den 1. September.