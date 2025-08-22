Nach der Trennung von "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer beginnt für Filmemacherin Katharina Zorn ein neuer Abschnitt. Auf Instagram teilt sie ihre Wohnungssuche in Berlin - gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter.

Nach der Trennung von "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (36) sucht Katharina Zorn nun eine neue Wohnung. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Frankfurter Filmemacherin am Freitag einen Aufruf: "Suche 3 ZW in Berlin. Für mich und meine kleine Tochter." Als Einzugsdatum nennt sie den 1. September.

Bauer und Zorn hatten sich 2019 kennengelernt, ihre Beziehung aber erst im Juni 2024 offiziell gemacht. In einem Interview mit der deutschen "Vogue" sprach Bauer erstmals öffentlich über ihre langjährige Partnerin: "Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorne gehen und ein Zeichen setzen." Zugleich erklärte sie offen: "Ich sage über mich, ich bin bi. Fertig." Sie habe in der Vergangenheit sowohl mit Männern als auch mit Frauen Beziehungen geführt.

Wie Katharina Zorn darüber hinaus erzählt, lernten sich die beiden einst in den Räumlichkeiten von gemeinsamen Freunden in Frankfurt kennen: "Ich kam in die Küche und wollte mich an den Tisch setzen, Jasna saß dort. Ich kannte sie nicht, weder vom Fernsehen noch vom Theater." Sie habe sie "direkt cute" gefunden: "Wir haben den Tag zusammen verbracht, mit Zoe, sie war noch ein Baby."

Überraschende Trennung im Juli

Im Juli 2025 folgte dann die überraschende Trennung. "Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren", schrieb Bauer in einer Instagram-Story. Ein Statement, das offenbar nicht abgesprochen war. Kurz darauf meldete sich auch Zorn zu Wort: "Heute Morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders." Ihr Handy sei ausgeschaltet gewesen, und sie sei von einer Flut an Nachrichten überrascht worden. "Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung, & dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen."

Nun richtet Zorn den Blick nach vorn - bereit für einen Neustart mit ihrer kleinen Tochter.