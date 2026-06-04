Aufrüstungsprogramm: Nordkoreas Machthaber will Atomwaffenvorrat radikal ausbauen

2 Nordkoreas Machthaber Kim lässt sich gern vor eindrucksvollen Kulissen fotografieren. (Archivfoto) Foto: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Nordkoreas Präsident Kim Jong Un will die Nuklearstreitkräfte des Landes drastisch erweitern. Damit setzt er seinen Kurs der atomaren Aufrüstung fort - trotz rigider UN-Sanktionen.











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Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle "exponentiell" steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Demnach äußerte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial. Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.