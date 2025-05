Aufrüstung zu Air Force One geplant: USA nehmen geschenkten Jumbojet von Katar offiziell an

USA nehmen geschenkten Jumbojet von Katar offiziell an

Aufrüstung zu Air Force One geplant

1 Eine Boeing 747 mit dem Farbschema der von der katarischen Königsfamilie verwendeten Flugzeuge war am Freitag, dem 2. Mai, auf dem internationalen Flughafen von San Antonio zu sehen Foto: The San Antonio E/Brandon Lingle

Die US-Regierung nimmt ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar an. Es soll für Donald Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden











Trotz scharfer Kritik nimmt die Regierung von US-Präsident Donald Trump ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar an. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es akzeptiere in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften eine Maschine vom Typ Boeing 747, die für Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden soll. Bei der Nachrüstung des Jumbojets würden angemessene Sicherheitsvorkehrungen für den Transport des US-Präsidenten sichergestellt.