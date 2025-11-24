Aufrüstung: Europa setzt auf Abschreckung gegen Russland

Das Europaparlament beschließt am Dienstag ein Milliardenprogramm zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie.
Europa rüstet massiv auf. Russland soll nicht auf die Idee kommen, nach der Ukraine ein weiteres Land zu überfallen. Deshalb wird das Europaparlament am Dienstag in Straßburg das European Defence Industrial Programm (EDIP) beschließen, mit dem die europäische Verteidigungsindustrie gestärkt werden soll. Vorausgegangen sind monatelange schwierige Verhandlungen zwischen Parlament, den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission.