Aufregung um Zendaya: Heimliche Hochzeit bestätigt?

Bei einer Preisverleihung zeigte Zendaya auf Nachfrage ihren Ringfinger mit einem goldenen Ring - ihr Stylist hatte zuvor behauptet, die Hochzeit mit Tom Holland habe stattgefunden. Auch das Kleid war ein Hingucker: Sarah Jessica Parker und Whitney Houston trugen es bereits.

Zendaya (29) hat bei den Essence Black Women in Hollywood Awards am 12. März in Los Angeles offenbar ihren Ehering gezeigt. Moderatorin Marsai Martin, bekannt aus der Serie "Black-ish", sprach die Schauspielerin während der Veranstaltung direkt an und bat sie, ein "Zeichen" zu geben, ob sie Verlobten Tom Holland heimlich geheiratet habe. Zendaya hielt daraufhin ihre linke Hand in die Kamera - an ihrem Finger war ein schmaler goldener Ring zu sehen. Das Publikum reagierte mit Applaus.

Laut einem Bericht des US-Magazins "People" soll Zendaya an dem Abend zudem Glückwünsche anderer Gäste entgegengenommen haben. Martin hatte in ihrer Anmoderation darauf hingewiesen, dass Zendaya ihr Privatleben konsequent schütze - und fragte genau deshalb nach.

Stylist behauptete: "Hochzeit hat bereits stattgefunden"

Vorausgegangen waren Aussagen von Law Roach, Zendayas langjährigem Stylisten. Beim Besuch der Actor Awards am 1. März hatte er gegenüber "Access Hollywood" auf dem roten Teppich erklärt: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden - ihr habt sie verpasst." Auf Nachfrage der Reporterin bekräftigte Roach: "Es ist sehr wahr." Eine offizielle Bestätigung von Zendaya oder Holland blieb bis heute aus. Dem US-Magazin zufolge haben die Vertreter beider Stars auf Anfragen nicht reagiert.

Bereits am 10. März hatten Fotos von der Louis-Vuitton-Show in Paris die Debatte befeuert. Dort war Zendaya mit einem schmalen Goldring an der linken Hand zu sehen, während ihr Verlobungsring fehlte. Wenige Tage später zeigten weitere Aufnahmen denselben Ring - diesmal bei einem Pressetermin zu ihrem kommenden Film "The Drama" mit Co-Star Robert Pattinson.

Kleid mit Seltenheitswert

Abseits der Eheringdebatte sorgte Zendaya bei den Essence Awards auch modisch für Aufmerksamkeit. Sie erschien in einem weißen, mit Blüten besetzten Minikleid des Designers Eugene Alexander. Das Modell ist kein Unbekanntes: Sarah Jessica Parker (60) trug es 2008 im Kinofilm "Sex and the City". Die Geschichte des Entwurfs reicht allerdings noch weiter zurück - Whitney Houston (1963-2012) trug eine längere Variante bereits Ende der 1980er-Jahre, wie das Magazin "Vogue" berichtete.

Tom Holland wurde als Spider-Man weltbekannt. Das Paar bestätigt Informationen zu seiner Beziehung traditionell nur äußerst sparsam. Ob der Ring-Moment bei Essence eine bewusste Botschaft war oder nicht, ließ Zendaya - ganz ihrer Linie treu - offen.