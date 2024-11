Aufregung um Prinz Andrew: Lässt er die Royal Lodge verfallen?

Abgeblätterte Fassade und Risse in den Außenwänden: In Großbritannien sorgen Bilder der Royal Lodge, die Prinz Andrew (64) mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (65) bewohnt, für Aufregung. Lässt der Bruder von König Charles III. (75) das rund 36 Millionen Euro wertvolle Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor verkommen?

Prinz Andrew übernahm das Anwesen vor 21 Jahren

Das herrschaftliche Anwesen mit 33 Zimmern scheint jedenfalls in einem desolaten Zustand zu sein, wie die Fotos der britischen Zeitung "The Sun" belegen. Schon länger soll der Herzog von York finanzielle Probleme haben, nachdem er im Königshaus in Ungnade gefallen ist. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass König Charles ihm die jährliche Zuwendung in Höhe von einer Million Pfund gestrichen hat. Prinz Andrew wurde von seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), im Mai 2020 seiner royalen Ämter enthoben, nachdem ihm sexuelle Belästigung einer Minderjährigen und Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) vorgeworfen wurden.

Der Herzog von York soll einst laut Schätzungen rund sieben Millionen Pfund für Reparaturen an der Villa ausgegeben haben, als er 2003 nach dem Tod von Queen Mum (1900-2002) den Pachtvertrag für die Royal Lodge übernahm. Doch mittlerweile sind an Nebengebäuden und dem Torhaus bröckelnde Fassaden zu sehen. Die Außenwände scheinen zudem stellenweise zu schimmeln. Es scheint, als wäre länger nichts mehr an dem Gebäude gemacht worden.

Die Royal Lodge stammt aus dem 19. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Das Anwesen verfügt über 40 Hektar Wald und gepflegte Rasenflächen. Wachposten bewachen das Gelände, auf dem sich acht Cottages sowie Unterkünfte für Polizei und Sicherheitspersonal befinden. Dort steht auch die All Saints Chapel, in der Königin Camilla (77) regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besucht.

Umzug in kleineres Haus abgelehnt

Als Teil seines Pachtvertrags für die Royal Lodge muss Prinz Andrew für die Instandhaltung des Herrenhauses aufkommen. Laut eines Berichts des National Audit Office soll er eine Million Pfund für einen 75-jährigen Pachtvertrag bezahlt haben. Würde er jedoch innerhalb der ersten 25 Jahre - also vor 2028 - ausscheiden, würde er eine Entschädigung für seine Reparaturzahlungen erhalten, wobei sich dieser Betrag jedes Jahr verringern würde, berichtet "The Sun". Einen Umzug in das kleinere und günstigere Frogmore Cottage, in dem einst Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) lebten, soll Prinz Andrew bislang unter Berufung auf seinen Mietvertrag abgelehnt haben.