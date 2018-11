Aufregung um „Höhle der Löwen“ Darum verbannt Vox das Start-up Studyflix aus der Show

Von red/dpa 15. November 2018 - 11:36 Uhr

Die Studyflix-Gründer sind enttäuscht von der Vox-Show „Höhle der Löwen“. Foto: Styflix

Sie haben alle ihre Hoffnungen in die Vox-Show „Höhle der Löwen gesetzt“ – und sind nun bitter enttäuscht. Der Grund: Der Sender strahlt einen bereits gedrehten Beitrag nicht aus. Die Hintergründe.

Stuttgart - Spot gedreht - aber nicht gesendet: Das junge Unternehmen „Studyflix“, das sich von der Vox-Existenzgründershow „Die Höhle der Löwen“ einen Sprung nach vorn erhofft hatte, muss auf die Ausstrahlung des fertig gedrehten Beitrags für die Sendung verzichten. Die Absage sei eine schlichte „Standard-Mail“ ohne Begründung gewesen, teilte Geschäftsführer Benedikt Bergner am Dienstag in Augsburg mit. „Wenige Tage vor der potenziellen Ausstrahlung war das ein herber Rückschlag für das Team.“

Investitionen im fünfstelligen Bereich

In der populären Vox-Show, die immer dienstags um die drei Millionen Menschen verfolgen, prüfen mehrere Investoren die Geschäftsideen meist junger Firmengründer auf Herz und Nieren und entscheiden sich danach, ob sie investieren wollen oder nicht. Bei „Studyflix“ handelt es sich nach eigenen Angaben um eine für Studenten kostenlose E-Learning-Plattform. Die Investitionen zur Vorbereitung auf den Ansturm nach der Vox-Ausstrahlung hätten im fünfstelligen Bereich gelegen, so Bergner.

Seither rätseln die Gründer über die Motive für die Absage: „Über die Gründe können wir nur spekulieren: Wollten SONY und VOX keine weitere negative Publicity für geplatzte Deals oder lag es einfach daran, dass für kostenlose Bildung kein Platz in der Sendung ist?“, fragt Bergner.

Darum wurde Start-up aus der Sendung geschnitten

„Wir können die Enttäuschung der Gründer darüber, dass ihr Pitch nicht gesendet wird, verstehen“, teilte ein Vox-Sprecher auf Anfrage mit. „Es gehört jedoch zu den grundlegenden Fernseh-Prinzipien, dass bei TV-Produktionen immer mehr Drehmaterial aufgezeichnet wird, als am Ende ausgestrahlt werden kann.“ Die verfügbare Sendezeit sei endlich, es gebe auch dramaturgische Gründe. Dies komme in jeder Staffel vor. Überrascht worden sei aber niemand, „denn wir sprechen mit den Gründern natürlich noch vor Teilnahme an der Show ganz offen über diese TV-Gepflogenheit“, hieß es weiter.