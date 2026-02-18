Aufregung in New Orleans: Shia LaBeouf ist raus aus dem Gefängnis und feiert weiter

Wirbel in New Orleans: Shia LaBeouf soll direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis weitergefeiert haben. Der Schauspieler, der sich angeblich von Mia Goth getrennt hat, war in eine Schlägerei verwickelt.
Shia LaBeouf (39) ist angeblich direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zum Karneval in New Orleans zurückgekehrt, um weiter zu feiern. Der US-Schauspieler soll Medienberichten zufolge am Dienstag freigekommen sein, kurz nachdem er wegen einer Schlägerei festgenommen worden war. Dem 39-Jährigen wird Körperverletzung vorgeworfen.