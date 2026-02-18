Aufregung in New Orleans: Shia LaBeouf ist raus aus dem Gefängnis und feiert weiter

Wirbel in New Orleans: Shia LaBeouf soll direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis weitergefeiert haben. Der Schauspieler, der sich angeblich von Mia Goth getrennt hat, war in eine Schlägerei verwickelt.

Shia LaBeouf (39) ist angeblich direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zum Karneval in New Orleans zurückgekehrt, um weiter zu feiern. Der US-Schauspieler soll Medienberichten zufolge am Dienstag freigekommen sein, kurz nachdem er wegen einer Schlägerei festgenommen worden war. Dem 39-Jährigen wird Körperverletzung vorgeworfen.

Laut "Daily Mail" ist Shia LaBeouf nach seiner Entlassung auf der Mardi-Gras-Parade gesichtet worden. Er wurde offenbar dabei fotografiert, wie er sich unter die Menge mischte. Der "Transformers"-Star soll sich laut "The Hollywood Reporter" bereits seit Donnerstag in New Orleans aufhalten, um Karneval zu feiern.

Seiner Festnahme dort soll "TMZ" zufolge ein Streit mit zwei Männern vorausgegangen sein, die der Polizei erzählten, LaBeouf habe sie angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte der Schauspieler in einem Lokal für Unruhe gesorgt und sich zunehmend aggressiv verhalten. Nachdem er deswegen rausgeflogen ist, soll LaBeouf einen Mann mehrmals mit der Faust geschlagen haben.

Festnahme nach Trennung von Mia Goth

Der Filmstar sei kurzzeitig verschwunden, dann jedoch wieder aufgetaucht und habe sich "sogar noch aggressiver verhalten". Nachdem er kurz festgehalten wurde, habe er derselben Person gegen den Oberkörper geschlagen und eine zweite Person attackiert. Der Schauspieler wurde den Berichten nach anschließend in ein Krankenhaus gebracht und wegen unbekannter Verletzungen behandelt. Nach seiner Entlassung aus der Klinik wurde LaBeouf dann wegen Körperverletzung festgenommen. "The Hollywood Reporter" zufolge soll er am 19. März vor Gericht erscheinen.

Neben den Berichten über seine Festnahme gibt es auch Gerüchte um ein Ehe-Aus bei Shia LaBeouf. Eine Quelle berichtete "Page Six", dass er und seine Frau Mia Goth (32) sich vor fast einem Jahr still und leise getrennt hätten. Die beiden hatten 2016 geheiratet und 2022 ihre Tochter Isabel bekommen.