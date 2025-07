Aufregung in London: Nach 16 Jahren: Oasis kehren nach Wembley zurück

Das Warten hat ein Ende: Nach 16 Jahren Pause kehren Oasis heute Abend ins legendäre Wembley-Stadion zurück. Das erste von sieben ausverkauften Konzerten der Reunion-Tour in London markiert einen historischen Moment der Musikgeschichte. Bereits am Vormittag bildeten sich lange Schlangen vor dem Stadion, wie der "Standard" berichtet.

Fans strömen aus aller Welt nach London

Seit den frühen Morgenstunden herrscht demnach rund um das Wembley-Stadion geschäftiges Treiben. Fans aus Manchester, Italien und vielen anderen Ländern haben die Reise nach London angetreten, um Musikgeschichte zu erleben. Die offizielle Oasis-Seite auf X teilte bereits ein kurzes Video zur Einstimmung, das die Rückkehr der Band nach London ankündigt.

Die ersten 2.000 Besucher mit Stehplatz-Tickets erhielten bereits ein besonderes Geschenk: Sie wurden von den Sicherheitskräften auf die begehrten Plätze direkt vor der Bühne hochgestuft.

Wembley bereitet sich auf historischen Abend vor

Das Wembley-Stadion hat sich bereits in Oasis-Stimmung gebracht. In der Umgebung des Stadions ist eine kostenlose Fotoausstellung mit dem Titel "Brothers: Liam and Noel Through the Lens of Kevin Cummins" zu sehen, die die Gallagher-Brüder in ihren frühen Tagen zeigt.

Auch die Infrastruktur rund um das Konzert läuft auf Hochtouren. Der Heathrow Express bietet vergünstigte Tarife für Oasis-Fans an, die vom Flughafen anreisen. Die Bahn erwartet eine hohe Zahl von Reisenden, die extra für das Konzert nach London gekommen sind.

Erste Zeichen von der Bühne

Bereits am Nachmittag kursierten in den sozialen Medien Videos, die angeblich Oasis bei Soundchecks zeigen. Ein Fan-Video soll die Band beim Einspielen des Songs "Columbia" eingefangen haben - ein Vorgeschmack auf das, was die 90.000 Zuschauer heute Abend erwartet.

Das heutige Konzert ist erst der Auftakt zu einer besonderen Serie: Insgesamt sieben ausverkaufte Abende wird Oasis im Wembley-Stadion spielen. Für viele Fans ist es die Chance ihres Lebens, die legendäre Band live zu erleben - für manche zum ersten Mal, für alle möglicherweise zum letzten Mal.

Die Reunion-Tour, die bereits in Cardiff und Manchester Station gemacht hat, erreicht mit den Wembley-Konzerten ihren Höhepunkt. Tickets für alle Termine auf der größten Bühne Englands waren binnen Minuten ausverkauft.