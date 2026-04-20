Drama um Capital Bra: Der Rapper filmte in der Nacht live, wie er nach Drogenkonsum mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und dort behandelt werden musste. Inzwischen konnte er aber schon wieder entlassen werden. Sein Manager meldete, es sei wieder "alles gut".
Nachdem Rapper Capital Bra (31) seine Fans in der Nacht von Sonntag auf Montag mit verstörenden Bildern auf TikTok in Aufregung versetzt hat, gab sein Manager Drilon Cocaj am frühen Morgen ein Update über den Zustand des Stars: "Er ist jetzt zu Hause und geht jetzt schlafen. Der Arzt meinte auch, es ist alles gut. Seine Werte sind gut."