Drama um Capital Bra: Der Rapper filmte in der Nacht live, wie er nach Drogenkonsum mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und dort behandelt werden musste. Inzwischen konnte er aber schon wieder entlassen werden. Sein Manager meldete, es sei wieder "alles gut".

Nachdem Rapper Capital Bra (31) seine Fans in der Nacht von Sonntag auf Montag mit verstörenden Bildern auf TikTok in Aufregung versetzt hat, gab sein Manager Drilon Cocaj am frühen Morgen ein Update über den Zustand des Stars: "Er ist jetzt zu Hause und geht jetzt schlafen. Der Arzt meinte auch, es ist alles gut. Seine Werte sind gut."

Zuvor hatte Capital Bra in einem Livestream gezeigt, wie er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wird. Dabei stand er sichtlich neben sich und rief immer wieder um Hilfe. In der Klinik angekommen, schilderte er einem Arzt, er habe Drogen genommen, "Xanax, Tilidin, Kokain".

Sein Manager vermeldete bereits kurze Zeit später in einem kurzen Instagram-Statement, dass "alles okay" sei. "Ich bin bei Capi, ihm geht es besser. Macht euch keine Sorgen." Noch in der Nacht meldete sich der Rapper dann selbst nach seiner Entlassung aus dem Auto. Im Gespräch mit seinem Manager berichtete er: "Bruder, ich war unterkühlt. Meine Hände sind immer noch kalt."

Danach betonte er noch, wie dramatisch die Nacht für ihn war: "Das hätte mich mein Leben kosten können. Es hätte alles passieren können. Ich hatte Angst um mein Leben, wenn ihr es genau wissen wollt." Er kritisierte, dass ihm nicht schnell genug geholfen worden sei. "Nur weil man mal über Drogen gerappt hat - das ist nicht cool. (...) Dann musst du live gehen, gar nicht cool."

Eindringlicher Appell des Managers

Kurz vor 5 Uhr nahm dann noch einmal Drilon Cocaj Stellung zu den Geschehnissen um Capital Bra. "Er ist ein sehr guter Junge. Aber er hat leider eine Macke manchmal, was die Drogen angeht. Er war eigentlich sehr lange weg, aber ist wieder abgerutscht gestern." Die Schwachstelle des Rappers seien Shows, weshalb der Manager an alle appellierte, dem Musiker nichts anzubieten. "Ihr tut ihm damit keinen Gefallen."

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, gilt seit Jahren als einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Seinen großen Durchbruch feierte er im Jahr 2018 mit seinem Album "Berlin lebt". Sein Privatleben hält er meist unter Verschluss. Anfang März gab er aber via Instagram bekannt, dass er wieder Vater geworden ist. Tochter Alina sei "gesund und fit". Es ist sein fünftes Kind.