1 Altstadt-Größe Oskar Müller mit Foto: Andreas Engelhard

Als ob der Lockdown nicht schon schlimm genug war für die Uhu-Bar: Jetzt ist dem bunten Treff auch noch gekündigt worden. „Mein Herz tut weh“, sagt Altstadt-Original Oskar Müller. Das Laufhaus darüber hat zugemacht – der Uhu muss es auch.

Stuttgart - „Woanders is auch Scheiße“, steht auf einem Bild, das die roten Wand der Uhu-Bar im Leonhardsviertel schmückt. Vor 15 Jahren hat Peter Müller, zu dem alle Oskar sagen, die kleine Kneipe im Erdgeschoss eines Laufhauses an der Leonhardstraße aufgebaut und rasch zu einer Perle im Stuttgarter Rotlichtviertel gemacht. Der Raum dokumentiert mit unzähligen Fotos die Stationen eines bewegten Altstadtlebens. Für die Gäste war die Bar mehr als ein zweites Wohnzimmer. Jetzt muss Oskar mit seiner Wirtin Klaudia Kacijan „woanders“ hin. Denn dem Uhu-Team ist gekündigt worden. „Da steckt mein ganzes Herzblut drin“, sagt der 82-Jährige, fast den Tränen nah, aber doch irgendwie gefasst: „Was willste machen?“ Er schaut bereits nach vorn.

Die Stammgäste sind geschockt

An kaum einem anderen Ort der Altstadt hat man eine so bunte Mischung an Gästen getroffen wie hier. Die Treppe führt hoch zum Laufhaus, dessen Betreiber nicht nur wegen Corona aufhört und seinen Laden aus Altersgründen nun für immer dicht gemacht hat. Links von der Treppe geht’s in die Uhu-Bar, in ein Biotop der Nacht, das bei Kulturschaffenden der Stadt besonders beliebt war. Nur Freier mussten draußen bleiben. Der Bordellbetreiber hatte das Lokal im Erdgeschoss an seinen alten Kumpel Oskar vermietet. Da sich der Bordellbetreiber nun zurückzieht, entfällt auch der Untermietvertrag. Denn der Hauseigentümer will den gesamten Komplex neu vermieten und die Uhu-Bar nicht übernehmen. Im Viertel kursiert das Gerücht, dass erneut ein Laufhaus reinkommen soll – bei noch höheren Mieten.

Die Stammgäste und das Team um Uhu-Wirtin Klaudia Kacijan sind geschockt und können es nicht fassen. „Uns bleib nichts anderes übrig, als was Neues zu suchen“, sagt Oskar Müller und wendet sich an unsere Leserschaft: „Wer was weiß, soll sich melden, der Raum darf aber nicht größer als 100 Quadratmeter sein.“

Oskar bittet um Unterstützung bei der Suche nach Räumen

Die Uhu-Bar war bis zur Schließung ein Rückzugsgebiet und nächtlicher Wohlfühlort mit den Dokumenten eines bewegten Altstadtlebens an den Wänden. Was um Oskar herum im Viertel geschieht, gefällt dem gebürtigen Leipziger nicht. „Es gibt kein Milieu mehr“, schimpfte er oft,, „das Gerede davon ist nur noch Nostalgie.“ Dass doch ein familiäres Miteinander in einem schwierigen Quartier möglich ist, hat die Uhu-Bar, die immer weiter gewachsen ist, eindrucksvoll bewiesen. Eigentlich müsste sie zum Weltkulturerbe erklärt werden.

Nach der Wahrscheinlichkeit eines langen Altstadt-Leben müsste der 1,68 Meter große Oskar längst „erschossen“oder „erstochen“ sein, wie er sagt. Aber mit „Grips“ habe er sich gegen die „Schränke“ des Rotlichts einst in Frankfurt, Hamburg und jetzt in Stuttgart durchsetzen können. Jetzt will der Wirt, der unter seiner Matrosenmütze zu später Stunde oft den Reeperbahn-Ohrwurm von Hans Albers gesungen hat, alles daran setzen, dass sein Uhu ein neues Nest findet. „Es wird sehr schwierig“, weiß er. Wer ihm was bieten kann, bekommt garantiert ein persönliches Ständchen von Oskar. Der Wandel der Altstadt schreitet rasant voran, in der Pandemie werden die Karten neu gemischt. Die Fans der Uhu-Bar rufen zur Unterstützung auf: Diese Institution darf nicht sterben!