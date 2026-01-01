Aufregung im Klinikum Böblingen: Mikel kommt mitten im Feueralarm zur Welt

Nicht nur drei kleine neue Erdenbürger beziehungsweise Erdenbürgerinnen darf der Kreis Böblingen am ersten Januar begrüßen. Eine Geburt wurde gar von einem Feuerwehralarm begleitet.
Diese Neujahrsnacht wird man im Kreißsaal im Klinikum Böblingen nicht so schnell vergessen: Gegen 23.50 Uhr ist Brandalarm ausgelöst worden, das Personal des Hauses hatte Brandgeruch wahrgenommen und schnell reagiert. Und nur 15 Minuten später erblickte ein kleiner Bub im Kreißsaal das Licht dieser Welt. Der Papa Anthony Neigert erzählt: „Da erwartest du dein Kind und erstmal kommt die Feuerwehr.“