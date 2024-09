Amokalarm an Backnanger Schulen

Aufregung an zwei Schulen in Backnang

1 In zwei Backnanger Schulen hat ein technischer Defekt einen Fehlalarm ausgelöst. Foto: Gottfried Stoppel

In den Gebäuden der Schiller- und Pestalozzi-Schule in Backnang ist am Montagnachmittag ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei konnte allerdings rasch Entwarnung geben.











Aufregung am Montagnachmittag in der Fellbacher Bahnhofstraße: In den Gebäuden der Schiller- und Pestalozzi-Schule war gegen 13.40 Uhr ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, seien schnell mehrere Streifenbesatzungen vor Ort gewesen, um die Schulgebäude zu durchsuchen.