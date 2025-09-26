Aufreger in Stuttgart-Plieningen: Sperrung der Scharnhauser Straße ärgert Rettungsdienst

Über die Sperrung der Scharnhauser Straße bei Plieiningen regen sich viele auf. Nun kommt auch Kritik von einem Mann, der mit Krankentransporten nicht durchfahren darf.
Seit die Scharnhauser Straße bei Plieningen für den Durchfahrtsverkehr gesperrt ist, gibt es immer wieder Ärger: Ärger mit Schleichverkehr, Frust bei Anwohnerinnen und Anwohnern, und dann auch noch einen Blitzer, den die Schleichwegnutzenden als „Abzocke“ beschimpfen. Nun hat sich wieder jemand zu Wort gemeldet, der ein Problem mit der gesperrten Straße hat: Ein Fahrer aus dem Rettungsdienst.