Aufreger in Marbach: „Unangenehm und abstoßend“ – Unmut über Trink-Gelage am Bahnhof

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) scheint die Alkohol-Szene am Bahnhof immer größer zu werden. Die Stadt ist machtlos, die Polizei schätzt die Lage als „eher unauffällig“ ein.
Bahnhöfe scheinen eine magische Anziehungskraft auf die Trinkerszene auszuüben. Oft kann man dort Grüppchen von vorwiegend Männern beobachten, die sich lautstark und wild gestikulierend unterhalten und in hastigen Schlücken Bierflasche um Bierflasche leeren. Ein Bild, das vielen Passanten auch vom Umfeld des Marbacher Bahnhofs vertraut sein dürfte. Allerdings hat das Ausmaß hier offenbar Dimensionen angenommen, die den üblichen Rahmen deutlich sprengen.