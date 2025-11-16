Aufreger in Ludwigsburg: Vapes direkt am Schulcampus zu kaufen

Kurze Wege zur Sucht? Bei den Ludwigsburger Innenstadtschulen hat ein Laden geöffnet, in dem die gesundheitsschädlichen Verdampfer am Automaten erhältlich sind. Die Stadt ist machtlos.
Sie sind knallbunt, und es gibt sie in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen: von Wassermelone über Pfirsich bis Cola oder Erdbeereis. Manche enthalten Nikotin, andere nicht. Sogenannte Vapes, bei denen Dampf statt Rauch inhaliert wird, werden bei Jugendlichen und sogar schon bei Kindern immer beliebter. Und sie können Studien zufolge dazu führen, dass Jugendliche zum Rauchen von Tabakzigaretten animiert werden. Man sollte meinen, dass das ein Grund ist, den Verkauf von Vapes in der unmittelbaren Nachbarschaft von Schulen zu verbieten.