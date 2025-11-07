Ein Foto aus der Kaufland-Tiefgarage in Ludwigsburg sorgt im Netz für Aufsehen. Claudia Henke hat das Bild veröffentlicht, um auf ein wiederkehrendes Problem aufmerksam zu machen.

Ein Parkplatz, ein Porsche und viele Meinungen: In Ludwigsburg sorgt ein Foto aus einer Supermarkt-Tiefgarage für Aufsehen. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hatte am Donnerstagabend in der Tiefgarage des Kaufland-Markts an der Schwieberdinger Straße gleich zwei Behindertenparkplätze belegt – offenbar ohne Berechtigung.

Auf Facebook sorgt der Vorfall seitdem für hitzige Diskussionen. „Ich sehe so etwas immer wieder – und das macht mich einfach wütend“, sagt die Ludwigsburgerin, die den Porsche am Donnerstag fotografiert und das Bild anschließend online gepostet hat – in Facebook nennt sie sich Claudia Henke. Seitdem geht ihr Beitrag viral. Ihr sei die korrekte Nutzung von Behindertenparkplätzen schon lange ein Anliegen, erzählt Henke im Gespräch mit unserer Zeitung.

Teils unschöne Facebook-Diskussion

„Normalerweise spreche ich die Leute direkt an, wenn ich so etwas sehe.“ Da der Fahrer oder die Fahrerin in diesem Fall nicht vor Ort war, habe sie das Foto veröffentlicht, um auf ein aus ihrer Sicht wiederkehrendes Problem aufmerksam zu machen.

Über die zahlreichen und teils heftigen Reaktionen in der Facebook-Gruppe „Schwarzes Brett Ludwigsburg“ ist sie selbst überrascht. Bereits nach rund zwölf Stunden hatte der Beitrag mehr als 120 Kommentare. Viele davon richten sich gegen den Porsche-Fahrer. „Unverschämt – so etwas spiegelt den Charakter solcher Menschen wider“, schreibt Nutzerin Anja Steinhäuser. „Arrogant und rücksichtslos“, meint ein anderer. Einige fordern sogar, das Auto hätte sofort abgeschleppt werden sollen.

Andere wiederum kritisieren das Verhalten von Claudia Henke. Sie werfen ihr vor, mit dem Beitrag lediglich anzuprangern, ohne damit etwas zu bewirken.

Egal, ob die User ihren Beitrag unterstützen oder den Porsche-Fahrer in Schutz nehmen – viele der Beiträge seien unangebracht, findet Claudia Henke. „Aber in Facebook spiegelt sich leider unsere Gesellschaft.“

Kaufland reagiert

Die Kaufland-Mitarbeiter aus Ludwigsburg selbst haben laut Filialleiter am Donnerstagabend nichts von dem Falschparker mitbekommen. „Grundsätzlich appellieren wir an alle unsere Kunden, die ausgewiesenen Behinderten-Parkplätze nur zu nutzen, wenn sie auch dazu berechtigt sind“, schreibt ein Pressesprecher von Kaufland. Glücklicherweise hielten sich der größte Teil unserer Kunden daran.

„Sollten wir davon Kenntnis bekommen, dass einer unserer Behinderten-Parkplätze von einem nicht berechtigten Fahrzeug zugeparkt wird“, so der Pressesprecher: „Dann lassen wir den Fahrer umgehend über unsere Kundeninformation ausrufen und bitten ihn, sein Auto direkt umzuparken.“