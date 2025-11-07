Ein Foto aus der Kaufland-Tiefgarage in Ludwigsburg sorgt im Netz für Aufsehen. Claudia Henke hat das Bild veröffentlicht, um auf ein wiederkehrendes Problem aufmerksam zu machen.
Ein Parkplatz, ein Porsche und viele Meinungen: In Ludwigsburg sorgt ein Foto aus einer Supermarkt-Tiefgarage für Aufsehen. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hatte am Donnerstagabend in der Tiefgarage des Kaufland-Markts an der Schwieberdinger Straße gleich zwei Behindertenparkplätze belegt – offenbar ohne Berechtigung.