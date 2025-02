Hat Will Smith (56) etwa im Rahmen einer Bühnenshow fremdgeküsst? Mit der spanischen Sängerin India Martínez (39) sorgt der Sänger und Schauspieler aktuell für Schlagzeilen, nachdem sie sich während eines gemeinsamen Auftritts (zu) nahe gekommen sind.

Die beiden Musiker performten den neuen gemeinsamen Song "First Love" während der 37. Premio Lo Nuestro Awards in Miami. In ihrer Live-Performance schien die Spanierin Smith auf den Mund zu küssen. In einer Aufzeichnung ihres Auftritts, die auf den Instagram-Seiten der beiden Musiker geteilt wurde, geht Martínez auf Will Smith zu und deutet einen Kuss an, bevor sie weitergeht. Einen Moment später kommt sie zurück und scheint ihn zu küssen.

Der Auftritt spaltet die Fans im Internet. Ein User kommentiert unter dem Post: "Sag einfach, dass es eine Verwicklung war" und bezieht sich dabei auf die spezielle Formulierung, mit der Jada Pinkett Smith (53) im Juli 2020 in einer Folge ihrer eigenen Talkshow "Red Table Talk" ihre angebliche Affäre zu dem Sänger August Alsina (32) beschrieben hatte.

Er ist verheiratet, aber getrennt lebend

Die Beziehung zwischen dem Schauspieler und seiner Frau ist ebenfalls "kompliziert". Erst im Januar hat ein Informant enthüllt: "Sie leben beide ihr eigenes Leben, aber sie haben sich nicht komplett getrennt". Laut dem US-Magazin "People" sollen der "Bad Boys"-Star und seine Ehefrau "seit Jahren getrennte Wohnungen" haben, aber "noch zusammen sein".

Nachdem die beiden Schauspieler 1997 geheiratet hatten, trennten sie sich im Stillen 2016, wie Pinkett-Smith erst in ihren Memoiren "Worthy" 2023 offenbarte. 2022 kam die Wende für ihre Ehe: "Ich bin nicht als seine Frau gekommen, aber ich bin als seine Frau gegangen", verkündete Jada Pinkett Smith, nachdem ihr Ehemann sie bei der Oscar-Verleihung verteidigt hatte und Schauspieler Chris Rock (59) nach dessen üblen Scherz über Pinkett Smith' krankhaften Haarausfall auf der Bühne ohrfeigte. "Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich niemals von Wills Seite weichen würde, nachdem ich all die Jahre gedacht hatte, ich würde es tun", sagte sie im Oktober 2023 gegenüber "Extra".

Will Smith und Jada Pinkett Smith haben zwei gemeinsame Kinder, Jaden (26) und Willow (24).