1 Bruce Darnell spielt sich bei einem Cameo-Auftritt in "Sturm der Liebe" selbst (hier mit Soluna-Delta Kokol). Foto: ARD/Christof Arnold

Model, Juror, Interior-Designer - und Schauspieler: Tausendsassa Bruce Darnell übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" und schwärmt von den Dreharbeiten.











Vom "Supertalent"-Juror zum Serienstar: Bruce Darnell (66) übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe", wie der Sender am Dienstag bekannt gibt. Der einstige Laufstegcoach von "Germany's next Topmodel" spielt sich in der Serie selbst.