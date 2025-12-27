Aufnahmen von Zoobesuch in Sydney: Prinzessin Ingrid Alexandra trifft auf Kängurus und Koalas

Die Weihnachtszeit verbringt die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra in ihrer Heimat. Dennoch gab es jetzt Grüße von ihr aus Sydney: Dort hatte sie vor einiger Zeit den Taronga Zoo besucht und die Bekanntschaft einiger australischer Tiere gemacht.
Koala, Känguru und eine künftige Königin: Das sieht man zusammen auch nicht alle Tage. Der norwegische Königshof hat am zweiten Weihnachtstag ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, das Prinzessin Ingrid Alexandra (21) bei ihrem Besuch im Taronga Zoo in Sydney zeigt. Dort informierte sich die Enkelin von König Harald V. (88) und Tochter von Kronprinz Haakon (52) über Naturschutz.