Heidi Klum hat gerade einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Auf Instagram zeigt sie sich im Krankenhaus. Ihre gute Laune scheint darunter nicht gelitten zu haben.

Heidi Klum (52) hat sich am Fuß verletzt. In ihren Instagram-Storys hat die 52-Jährige Aufnahmen aus einem Auto gezeigt. Sie sitzt auf der Rückbank und hält ihren Fuß in die Kamera, auf dem eine geschwollene Stelle zu sehen ist. Mit ihren Begleitern befindet sie sich bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, wie ebenfalls zu hören ist. Weitere Beiträge zeigen sie humpelnd im Klinikflur und bei der Behandlung, wo sie die Diagnose "Muskelfaserriss" erhält.

Zumindest konnte Klum die Klinik im Anschluss wieder verlassen. Sie teilte anschließend kurze Eindrücke von ihrem Abendessen und wie sie mit Krücke offenbar durch einen Hotelflur läuft. Ihre gute Laune schien der "Germany's next Topmodel"-Star trotz der Verletzung nicht verloren zu haben. Auf den Aufnahmen sieht man Klum gut gelaunt mit ihren Begleitern scherzen.

Heidi Klum ist mit Hund unterwegs

Immer in ihrer Nähe ist auf den Posts auch der kleine weiße Hund von Heidi Klum. Seit sie zu Ostern den Yorkshire-Terrier-Mix Fritz adoptierte, begleitet er das Model offenbar auf Schritt und Tritt. Sie nahm ihn bereits mit zur Arbeit oder trug ihn durch die Straßen von New York. Auch bei einem Auftritt in Hamburg war er in dieser Woche mit dabei.

Klum entdeckte den sechs Monate alten Welpen in einer temporären Adoptionsstelle unweit ihres New Yorker Studios, erklärte sie im April in einem Instagram-Post. An diesem Tag wurden dort mehr als 50 Hunde vermittelt - bis auf einen.

"Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig", schilderte sie auf Instagram. Klum zögerte nicht lange und nahm ihn mit nach Hause. Dass es so einfach war, stimmte allerdings nicht ganz. Ehemann Tom Kaulitz (36) musste erst von dem Familienzuwachs überzeugt werden. "Ich weiß, er hat Recht... aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen", schrieb Klum.

Im Hause Klum-Kaulitz ist der Welpe nun alles andere als allein. Seit Herbst 2023 gehören bereits die beiden Deutsch-Kurzhaar-Hunde Uschi und Jäger zur Familie, die Klum ihrem Mann damals zum Geburtstag schenkte.