Heidi Klum hat gerade einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Auf Instagram zeigt sie sich im Krankenhaus. Ihre gute Laune scheint darunter nicht gelitten zu haben.
Heidi Klum (52) hat sich am Fuß verletzt. In ihren Instagram-Storys hat die 52-Jährige Aufnahmen aus einem Auto gezeigt. Sie sitzt auf der Rückbank und hält ihren Fuß in die Kamera, auf dem eine geschwollene Stelle zu sehen ist. Mit ihren Begleitern befindet sie sich bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, wie ebenfalls zu hören ist. Weitere Beiträge zeigen sie humpelnd im Klinikflur und bei der Behandlung, wo sie die Diagnose "Muskelfaserriss" erhält.