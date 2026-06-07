Die Familie Lafer kämpft gegen den Krebs. In einem neuen Interview hat Ehefrau Silvia Lafer jetzt Einblick in den Alltag ihres Gatten Johann nach der erschütternden Diagnose gewährt.
Wohl kein Familienmitglied leidet so sehr unter einer Krebserkrankung wie der Ehepartner oder die Ehepartnerin. Nachdem Fernsehkoch Johann Lafer (68) vor rund einer Woche auf Instagram mitgeteilt hat, dass bei ihm ein "indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom" diagnostiziert worden sei, hat nun Ehefrau Silvia, mit der Lafer seit über 40 Jahren gemeinsam durchs Leben geht, Einblick in den neuen Alltag der Familie Lafer gewährt.