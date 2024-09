Sängerin Dua Lipa bemängelt an ihren Kollegen die Wahrung der eigenen Privatsphäre für Profit. Fans sind sich sicher, dass sie damit gegen Taylor Swift schießt.

Dua Lipa (29) kritisiert in einem aktuellen Interview Musiker, die "ihr Privatleben nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen". Fans vermuten dahinter einen gezielten Angriff auf Kollegin Taylor Swift (34).

In einem neuen Interview mit dem amerikanischen TV-Format "60 Minutes" sagt Dua Lipa, dass sie es vermeidet, über ihr Privatleben zu singen - im Gegensatz zu anderen aus ihrer Branche. "Manche Menschen sind einfach so rücksichtslos mit ihrem eigenen Privatleben, dass sie beschließen, alles in einem Lied zu vertonen, weil sie wissen, dass es die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen wird."

Ausnahmekünstlerin Taylor Swift ist dafür bekannt, dass sie in ihren Songtexten ihre früheren Beziehungen verarbeitet. Zuletzt soll sie die Trennung von ihrem Ex-Freund, Schauspieler Joe Alwyn (33), oder die Kurzzeitromanze mit Musiker Matty Healy (35) auf ihrem Album "The Tortured Poets Department" thematisiert haben. "Es sind die schlimmsten Männer, über die ich am besten schreibe", resümiert Swift selbst im Schlussgedicht des Albums

Sie will keinen Erfolg auf Kosten anderer

Dua Lipa spricht sich dagegen aus: "Für mich war es immer wichtig, Musik zu machen, die die Leute wirklich lieben, und nicht, weil ich jemanden auf die Palme bringe oder weil ich es für Clickbaits auf Kosten von jemand anderem mache." Namen nennt die britisch-albanische Musikerin allerdings nicht.

Swifties, wie sich eingefleischte Taylor-Swift-Fans nennen, lesen darin eine Kritik an ihrem Idol. "Ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass das ein verschleierter, wenn auch harmloser Schuss gegen Taylor Swift war", postet ein Anhänger der Pop-Country-Sängerin auf X (ehemals Twitter). "Verschleiert", findet ein anderer User die offensichtliche Kritik dagegen nicht. "Ging es bei Dua Lipa nicht schon immer darum, verschleierte Respektlosigkeit gegenüber Taylor Swift zu zeigen?", beanstandet eine weitere Person auf X.

Dua Lipa äußerte sich zu den Vermutungen bisher nicht.