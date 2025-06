Aufmarsch rechtsextremer Gruppe: CSD in Pforzheim verläuft friedlich

CSD in Pforzheim verläuft friedlich

Eine rechtsextreme Gruppe hatte angekündigt, den CSD in Pforzheim stören zu wollen. Die Veranstaltung verläuft friedlich – aber ein paar Straßen weiter kommt es zu Auseinandersetzungen.











Parallel zur CSD-Parade in Pforzheim, die störungsfrei verlief, kam es in anderen Straßen zu Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Demonstranten. Es sei vereinzelt zu Straftaten gekommen, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim am Samstagabend mit. Zum Schutz der Versammlungen und Umzüge sei die Polizei mit mehreren Hundert Kräften im Einsatz gewesen.