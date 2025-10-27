Zu Allerheiligen öffnet das Residenzschloss Ludwigsburg selten zugängliche Sakralräume: Schlosskirche und Ordenskapelle laden zur freien Besichtigung ein.
Im Residenzschloss Ludwigsburg öffnen sich zwei sonst verschlossene Türen: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen anlässlich des Feiertags Allerheiligen am 1. November die Schlosskirche und die Ordenskapelle zur freien Besichtigung. Zwischen 10 und 17 Uhr können die kunstvollen Sakralräume ohne Führung und bei freiem Eintritt individuell erkundet werden.