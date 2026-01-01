Aufklärung gefordert: Nazi-Partys und Pornowitze – was ist bei den Fallschirmjägern los?

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich erschüttert über die Vorfälle bei den Fallschirmjägern in Zweibrücken geäußert, auch die Opposition macht Druck für eine Aufklärung.
Nach den Vorfällen beim Fallschirmjägerregiment 26 im rheinland-pfälzischen Zweibrücken fordert die Opposition eine zügige Aufklärung der Vorwürfe. Niklas Wagener (Grüne), Mitglied des Verteidigungsausschusses und Berichterstatter fürs Heer nannte die Vorwürfe gegen eine Reihe von Soldaten „schockierend und alarmierend“. In der Bundeswehreinheit in der Niederauerbach-Kaserne waren Fälle von Rechtsextremismus, sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden.