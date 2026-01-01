Aufklärung gefordert: Nazi-Partys und Pornowitze – was ist bei den Fallschirmjägern los?

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich erschüttert über die Vorfälle bei den Fallschirmjägern in Zweibrücken geäußert, auch die Opposition macht Druck für eine Aufklärung.

Nach den Vorfällen beim Fallschirmjägerregiment 26 im rheinland-pfälzischen Zweibrücken fordert die Opposition eine zügige Aufklärung der Vorwürfe. Niklas Wagener (Grüne), Mitglied des Verteidigungsausschusses und Berichterstatter fürs Heer nannte die Vorwürfe gegen eine Reihe von Soldaten „schockierend und alarmierend“. In der Bundeswehreinheit in der Niederauerbach-Kaserne waren Fälle von Rechtsextremismus, sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden.

„Wer schwört, mit seinem Leben unser Land und unsere Werte zu verteidigen, selbst aber die Fundamente unseres Grundgesetzes derart verletzt, hat de facto seinen Eid gebrochen“, erklärte Wagner. Rechtsextremisten hätten in der Bundeswehr nichts verloren. Er begrüßte die Ermittlungen, die in der Einheit seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe durchgeführt werden. Auch der von Heeresinspekteur Christian Freuding angekündigte „Aktionsplan Luftlandetruppe“ sei ein glaubwürdiger Schritt. Mit ihm soll eine wertegeleitete Führungskultur umgesetzt werden. Wagener forderte, dass Freuding gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages über die Ermittlungen informiere.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist erschüttert über die Vorfälle. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Pistorius hatte sich am Dienstag „erschüttert“ über die Vorfälle gezeigt. Zudem äußerte er sich unzufrieden damit, dass die militärische Führung vor Ort zunächst nicht konsequent auf die gemeldeten Fälle reagiert habe.

„Rechtsextreme, offen antisemitische Clique“

Die Ermittlungen dauern bereits seit Monaten und richten sich nach Angaben von Pistorius‘ Ministerium gegen 55 Soldaten des Regiments. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete aus Quellen in der Einheit, dass es Hitlergrüße und eine Party in stilisierten NS-Uniformen gegeben habe, von einer „rechtsextremen, offen antisemitischen Clique“ war dabei die Rede. Soldatinnen in Zweibrücken seien gemobbt wurden, zudem wurden Fälle von Exhibitionismus gemeldet. Vor den Frauen wurden dem Bericht zufolge Pornowitze gerissen und Vergewaltigungsfantasien erörtert.

Bei einer Wochenendbelehrung vor dem Ausgang für die Soldaten habe ein stellvertretender Zugführer gesagt: „Es wird nur gefickt, was gefickt werden will. Und denken Sie daran: Nein heißt Ja, und Ja heißt anal.“ Darüber hinaus habe es Saufgelage bis zum Erbrechen gegeben, zudem sei der Missbrauch von Kokain gut dokumentiert. Es geht nach Angaben des Verteidigungsministeriums um rund 200 einzelne Vorfälle.

Drei Soldaten wurden inzwischen bereits entlassen, bei 19 weiteren wurde dieser Schritt nach Angaben einer Sprecherin des Heeres eingeleitet. Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem mehrere Soldatinnen des Regiments sich im Juni an den Wehrbeauftragten des Bundestages gewandt hatten.