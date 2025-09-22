Aufgrund ihres OnlyFans-Accounts: Harry Potter-Star Jessie Cave von Fan-Convention ausgeschlossen

"Harry Potter"-Star Jessie Cave behauptet, sie sei wegen ihres OnlyFans-Accounts von einer Fan-Convention ausgeschlossen worden. Die Schauspielerin betreibt seit sechs Monaten ihr Konto auf der Online-Plattform.

Der OnlyFans-Account von "Harry Potter"-Star Jessie Cave (38) hat ihr angeblich einen Strich durch die Rechnung gemacht: Sie behauptet, sie sei wegen ihres OnlyFans-Kontos von einer Fan-Convention ausgeschlossen worden, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Cave verkörperte in der "Harry Potter"-Filmreihe die Rolle der Lavender Brown.

"Ich habe herausgefunden, dass ich nicht für eine 'Harry Potter'-Convention gebucht wurde, da ich bei OnlyFans bin", schrieb sie demnach in ihrem Substack-Newsletter. "Sie erklärten mir, dass es daran liege, dass es sich bei der Convention um eine 'Familienshow' handele und OnlyFans mit Pornografie in Verbindung gebracht werde", so die Schauspielerin. Für sie sei es verwirrend gewesen, da einige Schauspieler auf solchen Events auftreten, die schon Sex- und Nacktszenen in ihrer Karriere gedreht haben. "Ich spiele doch nur mit meinen Haaren!", fügte sie hinzu.

Seit sechs Monaten auf der Online-Plattform

Im März 2025 erklärte Cave auf Instagram, dass sie einen OnlyFans-Account erstellt habe. Der Fokus soll auf ihren Haaren liegen. Inhalte mit ihren "Füßen" oder anderen Körperteilen werde es nicht geben.

Cave fühle sich nun von Teilen der Harry-Potter-Fangemeinde "ausgeschlossen". Sie gab jedoch zu, dass sie nicht bestürzt darüber sei, nicht mehr an "Harry Potter"-Conventions teilzunehmen. "Es wird bald eine TV-Serie geben mit neuer Besetzung. Außerdem habe ich einige Fan-Events besucht und besitze genug Fotos und Erinnerungsstücke."

Sie war in drei "Harry Potter"-Filmen zu sehen

Die Schauspielerin hat ihr "Harry Potter"-Debüt in "Harry Potter und der Halbblutprinz" (2009) gegeben. Anschließend war sie in den finalen Filmen "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" (2010) und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" (2011). Darüber hinaus war Cave in Serien wie "Black Mirror" und "Industry" zu sehen.