Aufgrund ihres OnlyFans-Accounts: Harry Potter-Star Jessie Cave von Fan-Convention ausgeschlossen

"Harry Potter"-Star Jessie Cave behauptet, sie sei wegen ihres OnlyFans-Accounts von einer Fan-Convention ausgeschlossen worden. Die Schauspielerin betreibt seit sechs Monaten ihr Konto auf der Online-Plattform.
Der OnlyFans-Account von "Harry Potter"-Star Jessie Cave (38) hat ihr angeblich einen Strich durch die Rechnung gemacht: Sie behauptet, sie sei wegen ihres OnlyFans-Kontos von einer Fan-Convention ausgeschlossen worden, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Cave verkörperte in der "Harry Potter"-Filmreihe die Rolle der Lavender Brown.