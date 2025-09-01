Aufgrund ihrer Lungenerkrankung: Kronprinzessin Mette-Marit sagt Amerika-Reise ab

Eigentlich sollte die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit mit Ehemann Haakon im Oktober gemeinsam in die USA reisen. Doch wegen ihrer chronischen Lungenerkrankung muss sie zu Hause bleiben.
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) wird im Oktober nicht mit ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (52) in die USA reisen. Den geplanten gemeinsamen Trip zum 200-jährigen Jubiläum der ersten norwegischen Auswanderung nach Amerika muss sie absagen. Der Grund ist ihre chronische Lungenerkrankung, wie das norwegische Königshaus gegenüber der norwegischen Ausgabe des Magazins "Se og Hor" bestätigte.