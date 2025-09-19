Aufgeregt und eingeschüchtert: Vor dieser Kollegin hat selbst Hollywood-Superstar Julia Roberts Angst

Viele Schauspieler dürften aufgeregt und eingeschüchtert sein, wenn sie Julia Roberts treffen. Dem Hollywoodstar geht es bei einer gewissen Person selbst aber auch so.

Julia Roberts (57) zählt seit Jahren zu den Topstars in Hollywood. Trotzdem gibt es offenbar Kollegen, die die Schauspielerin einschüchtern. Die 57-Jährige verriet in einem "Variety"-Interview, wie nervös sie vor einem Treffen mit Chloë Sevigny (50) war, mit der sie für den Film "After The Hunt" vor der Kamera stand: "Ich war so aufgeregt und eingeschüchtert."

Roberts erinnerte sich, dass ein Treffen bei ihr zuhause angesetzt war, um über das Material zu sprechen und zu proben. Mit dabei waren offenbar Schauspielerin Ayo Edebiri (29) und Regisseur Luca Guadagnino (54). Der Produzent des Films, Allan Mandelbaum, sei hereingekommen und habe gesagt: "Chloë sollte in ein paar Minuten hier sein."

Nachdem Luca Guadagnino die Blicke von Julia Roberts und Ayo Edebiri bemerkt hatte, wollte der Filmemacher wissen, was los sei, erzählte Roberts weiter: "Und ich sagte: 'Ich habe Angst.' Und Ayo sagte: 'Ich auch.'" Als es eine Minute später geklingelt habe, seien sie "wirklich sehr aufgeregt und eingeschüchtert" gewesen.

Alle schwärmen von Julia Roberts

Die ganze Aufregung war aber offenbar grundlos. Chloë Sevigny, die an dem "Variety"-Gespräch ebenfalls teilnahm, erklärte dabei, wie sehr sie Julia Roberts bewundert: Auf dem Heimflug habe sie drei ihrer Filme gesehen: "'Notting Hill', 'Die Hochzeit meines besten Freundes' und ich kann mich nicht mehr an den dritten erinnern. Aber ich dachte nur: 'Ich will einfach mehr Julia!'"

Sevigny fügte über die laut "Variety" zu Tränen gerührte Roberts hinzu: "Ich dachte nur: 'Ich bin noch nicht bereit, mich zu verabschieden.' Zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die ich mir zu Hause immer wieder ansehen kann." Sie habe sich ihrer Kollegin schon beim ersten Treffen sehr verbunden gefühlt. "Aber sie lud uns zu sich nach Hause ein, um zu proben, und wir wohnten in ihrem Strandhaus. Und sie war einfach sehr großzügig und freigiebig."

Regisseur Luca Guadagnino schwärmte ebenfalls über Roberts' warmherzige Art: "Julia ist einfach unglaublich. Sie ist eine Freundin, sie ist eine Mutter, sie kümmert sich um Menschen. Es ist toll, Zeit mit ihr in ihrem Privatleben zu verbringen. Es ist toll, in ihrem Haus zu sein. Es ist toll, Dinge mit Julia zu unternehmen. Und dann taucht sie am Set auf. Und am nächsten Tag kennt sie jeden einzelnen Namen der Crew, und das ist kein gekünsteltes Verhalten."