Aufgeregt und eingeschüchtert: Vor dieser Kollegin hat selbst Hollywood-Superstar Julia Roberts Angst

Viele Schauspieler dürften aufgeregt und eingeschüchtert sein, wenn sie Julia Roberts treffen. Dem Hollywoodstar geht es bei einer gewissen Person selbst aber auch so.
Julia Roberts (57) zählt seit Jahren zu den Topstars in Hollywood. Trotzdem gibt es offenbar Kollegen, die die Schauspielerin einschüchtern. Die 57-Jährige verriet in einem "Variety"-Interview, wie nervös sie vor einem Treffen mit Chloë Sevigny (50) war, mit der sie für den Film "After The Hunt" vor der Kamera stand: "Ich war so aufgeregt und eingeschüchtert."