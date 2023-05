1 Für einen Audifahrer endet die Spritztour auf dem Grünstreifen. Foto: SDMG/Schulz

Die Verkehrspolizei beobachtet trotz der Kälte und fehlender Zuschauer immer wieder aufgemotzte Autos, die ihre Runden in Stuttgart drehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist kalt, vor den Clubs und Bars an der Partymeile in der City sind kaum Menschen. Klassischerweise sind sie das Publikum für die Freunde getunter und aufgemotzter oder einfach nur PS-starker Autos, die auf der Theodor-Heuss-Straße und der Friedrichstraße ihre Runden drehen. Auch ohne die Zuschauenden scheinen manche Zeitgenossen Spaß daran zu haben, hier Gas zu geben. Am Wochenende hat das am oberen Ende der Theo, kurz vorm Rotebühlplatz, zu einem Unfall geführt.