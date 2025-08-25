Endlich Rock bei der Rockinitiative: Fury in the Slaughterhouse kommt im Sommer 2026 ins Remstal – mit einer musikalischen Mischung zwischen harter Nummer und gefühlvoller Ballade.

Fürs Winterbacher Zeltspektakel im kommenden Jahr hat sich die Kulturinitiative Rock eine Salamitaktik verordnet: Scheibchenweise werden die musikalischen Top-Acts für die Bühne im Acht-Mast-Zirkuszelt verkündet. Nach Bluesnight, Liedermacher-Abend und dem Hip-Hop-Duo Max Herre und Joy Denalane mit deutschsprachigem Soul geht es bei der neuesten Präsentation wieder in Richtung Mitsing-Hymne und Gitarrenriff.

Am 24. Juli 2026, einem Freitag, werden Fury in the Slaughterhouse in Winterbach aufgaloppieren – mit Rock-Songs irgendwo zwischen harter Nummer und gefühlvoller Ballade. „Wir sind zu alt, um jetzt aufzuhören. Wie sollten wir ohne die Feiern, das Singen und das Tanzen mit den Fans klarkommen?“, sagt Kai Wingenfelder über die Entscheidung, die sehr erfolgreich laufende Open-Air-Saison 2025 mit ihren meist schon Wochen zuvor restlos ausverkauften Konzerten kurzerhand ins nächste Jahr zu verlängern.

Meist schon im Vorfeld restlos ausverkauft: Fury Open Air. Foto: Zeltspektakel

Gegründet in Hannover, hat sich die Band einen festen Platz in der deutschen Rock-Szene erobert und ist bekannt für eingängige Melodien, tiefgründige Texte und energiegeladene Shows. Titel wie die All-Time-Favorits „Every Generation Got It‘s Own Desease“, „Radio Orchid“ oder auch „Time To Wonder“ prägten in fast 40 Jahren Bandgeschichte den Sound ganzer Generationen, Nummern wie „Riding on a dead horse“ entfalten vor allem live auch heute noch ungeahnte Kraft.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Kulturinitiative Rock Winterbach, ein eingetragener Verein, auf dem Platz neben der Firma Peter Hahn das überregional bekannte Zeltspektakel. Hier spielen namhafte internationale Künstler auf der großen Bühne im Acht-Master-Zirkuszelt. Legenden wie Joe Cocker (2013) und Deep Purple (2024) waren bereits zu Gast, ebenso Kabarettist Gerhard Polt im Jahr 2024. Auf der Biergartenbühne spielen lokale Live-Bands.

Für das 14. Winterbach Zeltspektakel vom 24. Juli bis 1. August 2026 stehen bereits diese Acts fest:

Am Freitag, 24. Juli, eröffnen Fury in the Slaughterhouse das Zeltspektakel.

Am Samstag, 25. Juli 2026, steigt eine Magic Blues Night mit Beth Hart und The Cinelli Brothers.

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, sind Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter mit bayerischem Liedermacher-Akustikrock zu Gast.

Den Abschlussabend gestalten am Samstag, 1. August 2026, Joy Denalane und Max Herre.

Karten im Vorverkauf gibt es über die Homepage des Vereins zum Festival: www.zeltspektakel.com