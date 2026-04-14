Aufführungen in Ludwigsburg: Die Pflege als große Herausforderung – dargestellt in einem Theaterstück

Das Stück „CAREambolage“ vom Altentanztheater Zartbitter feiert am 17. April Premiere in Ludwigsburg. Es zeigt das Thema Pflege mal anders: alltäglich-poetisch, absurd getanzt.

Mitten auf der Bühne steht ein Pflegebett mit Rollen unten dran. Darin thronen vier ältere Herren, ihre Arme sind verschränkt, der Blick in den Gesichtern des Mannsbilder-Quartetts signalisiert Selbstgefälligkeit. Eine kleine, schmächtige Frau versucht derweil, das Bett zu bewegen. Mal schiebt sie, mal zieht sie. Die Dame kommt nur ganz, ganz langsam voran. Sie wirkt erschöpft.

Die Szene ist ein kleiner Ausschnitt des neuen Stücks „CAREambolage“ des Ludwigsburger Altentanztheater-Ensembles Zartbitter. In der einstigen Reithalle auf dem Areal des Kunstzentrum Karlskaserne mitten in Ludwigsburg wird an diesem Tag eifrig geprobt, Premiere ist am Freitag, 17. April.

Mit „CAREambolage“ verabschiedet sich die Gründerin und künstlerische Leiterin des Ensembles, Lisa Thomas (66 Jahre), und übergibt an Pascal Sangl (35), der bereits seit ein paar Jahren zu der Gruppe gehört. In dem neuen Stück geht es um das Thema Care, Pflege. Und es wird von den Laien- und Profitänzern indes komplett anders erzählt als so oft in den Medien: alltäglich-poetisch, absurd getanzt.

Die Laienschauspieler zeigen sich ausdrucksstark. Foto: Simon Granville

Zurück zu der Szene mit dem Bett auf der Bühne. Lisa Thomas tritt aufs Parkett und ruft: „Jetzt schmeiß’ die Jungs aus dem Bett!“ Sogleich schreitet die Mimin beherzt zur Tat. Sie steigt in das Bett und bugsiert die Herren der Schöpfung – einen nach dem anderen – auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen, könnte man sagen. Frei übersetzt ließe sich diese Szene wohl mit diesen Worten ganz gut beschreiben: Ganz viele Frauen pflegen ihre Angehörigen. Und viele dieser Frauen können nicht mehr.

Es sind Mut, Offenheit und Zuversicht gefragt

Die Leiterin der Tanz- und Theaterwerkstatt im Kulturzentrum Ludwigsburg, Bettina Gonsiorek, erklärt mit Blick auf das neue Stück: Viele Frauen hätten in 60 oder mehr Jahren ihrer Lebenszeit Care-Arbeit geleistet – und müssten demnächst womöglich selbst Pflegehilfe in Anspruch nehmen. „Alle möglichen Perspektiven prallen also just in diesem Zeitfenster mehr oder weniger geplant aufeinander, in dem man/frau noch fit ist, noch Zukunft und Träume hat und dennoch nahe an einer Schwelle ist, wo Fähigkeiten verloren gehen können.“ Sich in diesem Alter „tanzend mit Schwäche und dem auseinanderzusetzen, was man/frau vielleicht seiner Familie oder professionellen Pflegekräften zumuten müsste“, das verlange Mut, Offenheit und Zuversicht, so Bettina Gonsiorek weiter.

Künstlerisch suchten die Choreographin Lisa Thomas, ihr Team und das gesamte Ensemble im künstlerischen Tanz „zwischen zarteren und kräftigeren Körpern, jüngeren und älteren Menschen, kleinen und großen Gesten eine Sprache der Nähe und der Verständigung“. Ziel sei es, auch all jene zu würdigen, „die mit ihren Händen tagtäglich diese Bewegung zum und am Gegenüber unter schwierigen Bedingungen zu ihrem Beruf gemacht haben“.

Das Stück hat einen schwierigen Spagat zu meistern

Die Tänzerinnen und Tänzer des Stücks begeben sich mit vollem körperlichen Einsatz in Szenen des mit Angst und Schrecken erwarteten Pflegekollapses, so Bettina Gonsiorek. „Sie schaffen Bilder des Aufbegehrens sowie ungeahnter körperlicher Nähe, Bilder von Zartheit und Fürsorge.“ Lisa Thomas sagt, das Stücke biete „nicht nur leichte Kost“, es solle dennoch dazu anregen, nicht in erster Linie negativ über das Altwerden nachzudenken. Ein Spagat.

Gefragt nach einem Resümee ihrer Arbeit mit Zartbitter seit dem Start im Jahr 2010 spricht die Tänzerin, Performerin, Choreografin und Dozentin von einer Reise, die für sie selbst zu einem Jungbrunnen geworden sein. Die Frage „Ab wann ist ein Mensch alt?“ beantwortet die Frau Mitte 60 mit einem Augenzwinkern übrigens so: „Manche sind mit 30 schon alt, andere mit 80 noch jung.“ Lisa Thomas gehört unzweifelhaft zur zweiten Gruppe.

Premiere am Freitag

Aufführung

Das neue Zartbitter-Stück „CAREambolage“ wird dreimal aufgeführt: am Freitag, 17. April, sowie am Wochenende 18. und 19. April. Vor beziehungsweise nach den Aufführungen sind ein Tanzworkshop sowie ein Gespräch zu ausgewählt Kurzfilmen zum Thema Pflege geplant.

Zartbitter

Das Altentanztheater Zartbitter wurde 2010 von Lisa Thomas und der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg gegründet. Das Ensemble ist hervorgegangen aus dem 2005 gegründeten Stuttgarter Altentanztheater. Infos gibt es unter www.tanzundtheaterwerkstatt.de und www.zartbitterensemble.com.