Aufführungen in Ludwigsburg: Die Pflege als große Herausforderung – dargestellt in einem Theaterstück

Das Stück „CAREambolage“ vom Altentanztheater Zartbitter feiert am 17. April Premiere in Ludwigsburg. Es zeigt das Thema Pflege mal anders: alltäglich-poetisch, absurd getanzt.
Mitten auf der Bühne steht ein Pflegebett mit Rollen unten dran. Darin thronen vier ältere Herren, ihre Arme sind verschränkt, der Blick in den Gesichtern des Mannsbilder-Quartetts signalisiert Selbstgefälligkeit. Eine kleine, schmächtige Frau versucht derweil, das Bett zu bewegen. Mal schiebt sie, mal zieht sie. Die Dame kommt nur ganz, ganz langsam voran. Sie wirkt erschöpft.