Aufführung in Weil der Stadt: Muss man Böses tun, um Böses zu beseitigen?

Die Theatergruppe Die Unschuldsengel bringt ein hintergründiges Stück in die Brenzkirche in Weil der Stadt. Hat denn wirklich jeder eine zweite Chance verdient?
Dumm gelaufen würde der Schwabe sagen in diesem Theaterstück: Unerwartet ist Vincent (dargestellt von Monika Ehrler), ein Lügner und notorischer Betrüger, im Himmel gelandet. „Ich war ein schlechter Mensch“, sagt er, „ich bin jetzt voller Reue.“ Aber so ganz nimmt der Zuschauer ihm das nicht ab. Und schon gar nicht der Engel Chrysologius (Edeltraud Pleithner). Das Stück „Das Schicksal nimmt seinen Lauf“, das die Theatergruppe Die Unschuldsengel am Freitag und Samstag, 12. und 13. Dezember, in der Brenzkirche in Weil der Stadt aufführt, wartet mit so mancher Überraschung auf.