Aufführung in der Kongresshalle: Ein fantastisch bunter Tarzan in Böblingen

Das Liberi Theater aus Bochum führt sein Tarzan-Musical in ganz Deutschland auf. Jetzt war es zu Gast in Böblingen – und verblüfft Besucherinnen und Besucher.

Zuerst ist da das Gackern, Schreien, Lachen der Affen. Dann kommt die Musik – rhythmisch, ganz wild, plötzlich dramatisch, oder mit zarter Melodie: Die Böblinger Kongresshalle ist im Urwald angekommen. Tarzan ist da. Das Theater Liberi aus Bochum spielt seine Geschichte am Samstagnachmittag für ein Publikum aus Kindern, Eltern, das begeistert diesen Abenteuern folgt.

Tarzan gehört zu den bekanntesten, am meisten geliebten Helden des 20. Jahrhunderts. Edgar Rice Burroughs erdachte ihn, der zu verzweifeln drohte, bis er auf die Idee verfiel, Abenteuergeschichten zu schreiben. Zuerst erzählte er in US-amerikanischen Romanheften von Marsprinzessinnen, dann dachte er sich, im selben Jahr noch, den edlen Urwaldbewohner aus. 1912 war das, vor mehr als 100 Jahren, und Tarzans erste Heldentat bestand vielleicht darin, seinem Schöpfer das Leben zu retten. Viele weitere sollten folgen, zwischen Buchdeckeln, im Fernsehen, auf der Kinoleinwand. Wer kennt Tarzan nicht?

Geschichte lebt vom Spiel eines sehr engagierten Ensembles

Und während im Stuttgarter Theater noch immer und erfolgreich die große Tarzan-Musical-Show gespielt wird, ist das viel kleinere Liberi Theater nun mit seiner eigenen Interpretation der Geschichte zu Gast in Böblingen. Es erzählt ebenfalls von Tarzan, der im Dschungel bei den Affen lebt, nicht wirklich wahrhaben will, dass er selbst keiner von ihnen ist. In Wirklichkeit ist er Sohn eines englischen Lords, erlitt mit seiner Familie Schiffbruch, überlebte als einziger, wurde von der Affendame Kala als Kind angenommen – all dies wird ihm erst klar, als er anderen Menschen begegnet, Professor Porter nämlich, der den Urwald erforscht, und Jane, seiner Tochter. Dahin ist bald die äffische Unschuld, denn schon klopft sie an, die Liebe, und gleich um die Ecke lauert ein Konflikt, der Tarzans Urwaldfreunde in Gefahr bringt.

In der Böblinger Kongresshalle lebt diese Geschichte vom Spiel eines sehr engagierten Ensembles, den Kompositionen von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker, von einer Kulisse, die einfacher ist, als jene große in Stuttgart, aber doch fantastisch bunt und einfallsreich – hier fächern sich viele farbige Elemente deckenwärts, blühen die stilisierten Bäume und Büsche prächtig im Bühnenlicht, rutschen Menschen und Affen immer wieder auf einer schrägen Ebene herab, bildet der Bühnenaufbau ein Ganzes aus vielen Ebenen, mit vielen geheimen Winkeln.

Das Theater Liberi spielt Tarzan in ganz Deutschland

Weit im Hintergrund schwebt Blattwerk, kreuzen sich bunte Stängel; ganz zur Rechten hängen ein paar Seile als Lianen herab, und das Affenvolk tanzt putzmunter über verschiedene Ebenen hinweg, springt von hier nach dort. Das Theater Liberi ist auf Tournee, spielt Tarzan in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, spielte zuvor schon ein gutes Dutzend Abenteuer- oder Märchengeschichten. Ein großes Team steht hinter dieser Produktion, mit vielen Bühnenbildnern, Maskenbildnern, Coaches; Regie und Choreografie besorgte Carolin Pommert.

Immer wieder rutschen Menschen und auch Affen die Schräge hinab. Foto: Eibner-Pressefoto/Francesco Gianni Consentino

Und die Affen natürlich zeigen die größte Action, machen den größten Lärm, sind die heimlichen Stars der Show. Kerchak ist ihr Chef, der Anführer des Stamms, der Tarzan nach all den Jahren misstrauisch beäugt – Dan Chamandy spielt ihn, groß und breitschultrig. Yannicka Ra Mraz ist Kala, die Affenfrau, die Tarzan als ihr Kind angenommen hat, die ihn liebevoll anblickt, während er fragt: „Warum sehe ich so anders aus?“ – „Ich sehe sehr wohl, dass du anders aussiehst“, sagt sie. „Ich sehe aber auch meinen kleinen Sohn, der immer größer und größer wird, der zu viel nachdenkt und zu wenig auf sein Bauchgefühl hört!“

Die Lieder sind oft kleine Ohrwürmer

Marlon Hangmann spielt Tarzan, der von allen im Urwald geliebt wird, auch von Kerchak. Kala singt das erste Lied des Abends: „Zweifel nicht, hier gehörst du hin“ – und die Affen gackern und singen mit, im Chor. Franziska Kessel ist Tee, Tarzans Affenfreundin, ein sehr lebhaftes und freches Wesen. Mit Giovanni Parlanti als Professor Porter und Angelika Leichtfried als Jane tritt ein bisschen skurril oder mit einem schüchternen Kichern die Zivilisation auf den Plan – und bald schon sitzt Tarzan aus dem Dschungel bei der gepflegten jungen Frau, die sich als Bücherwurm entpuppt, und lauscht ihr hingegeben.

Bald schon kommt auch ans Licht, dass er in Wirklichkeit ein Mensch, ein Lord, ein Engländer ist – und dann wird es spannend, im Dschungel. Die Lieder, die diese Geschichte begleiten, sind oft kleine Ohrwürmer, die an Popsongs erinnern, mal mit Gefühl, mal mit viel Tempo – und das Publikum in der Böblinger Kongresshalle klatscht sie mit.