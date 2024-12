Auffahrunfall in Herrenberg: Silberner Mazda gesucht

1 Die Polizei fahndet nach der Fahrerin eines silbernen Mazda mit Böblinger Kennzeichen. Foto: /Fleig/Eibner-Pressefoto

An einer roten Ampel in Herrenberg prallen drei Autos aufeinander. Eine etwa 60 Jahre alte Frau verlässt die Unfallstelle, ohne auf die Polizei zu warten.











Das Polizeirevier Herrenberg sucht eine Frau, die am Dienstag kurz vor 8 Uhr in Herrenberg in einen Unfall verwickelt war. Die Frau hatte auf der Bundesstraße 296 in Höhe der Gültsteiner Straße zusammen mit einer 37 Jahre alten Mercedes-Fahrerin an einer roten Ampel angehalten. Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer übersah die Autos und fuhr auf den Mercedes auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den silbernen Mazda mit Böblinger Kennzeichen geschoben wurde. Während die 37-Jährige und der VW-Fahrer vor Ort blieben, setzte die unbekannte, etwa 60 Jahre alte, Frau ihre Fahrt einfach fort.