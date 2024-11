Auffahrunfall in Böblingen

Bei Böblingen-Dagersheim ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am Dienstagabend kommt es zu einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße zwischen Böblingen und Dagersheim. Dabei wird ein 69-Jähriger schwer verletzt.











Eine schwer verletzte Person und 10.000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in Böblingen-Dagersheim am Dienstagabend.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war gegen 18 Uhr ein 69-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz 190 auf der Kreisstraße von Böblingen kommend in Richtung Dagersheim unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 45-Jähriger mit einem E-Klasse-Mercedes. An der Kreuzung zur Auffahrt auf die B464 verlangsamten beide Autos aufgrund einer roten Ampel. Als die Ampel wieder auf grün schaltete, beschleunigte der 45-jährige Fahrer des hinteren Mercedes zu schnell, da er mutmaßlich die Geschwindigkeit des Vordermanns falsch einschätzte und fuhr auf den Wagen des 69-Jährigen auf. Lesen Sie auch Durch die Kollision wurde der 69-Jährige nach Aussagen der Polizei in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn bergen, indem sie das Dach abmontierte. Er wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrer waren allein im Auto. 10.000 Euro Gesamtschaden Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Der Mercedes 190 war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Totalschaden von 8000 Euro abgeschleppt werden. Bei der E-Klasse schätzt die Polizei den Schaden auf 2000 Euro. Das Auto war noch fahrbereit. Die Fahrbahn musste nach Aussagen des Sprechers der Polizei während der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten gesperrt werden, sodass nur noch eine Fahrbahn freigegeben war. Um 19.49 Uhr gab die Polizei beide Fahrstreifen wieder frei.