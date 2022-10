Geländewagen kracht in Pannenfahrzeug

6 Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Stand eine Person leicht verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Freitagmittag kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde nach derzeitigem Stand eine Person leicht verletzt.















Kurz vor 13 Uhr am Freitagmittag kam es laut Polizei auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall bei dem nach derzeitigem Stand eine Person leicht verletzt wurde. Hierbei war wohl ein Geländewagen auf ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Pannenfahrzeug aufgefahren.

Im Einsatz waren Rettungswagen, Notarzt sowie Feuerwehr. Letztere streute auslaufende Betriebsmittel ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an.