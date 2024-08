Stuttgart-Zuffenhausen Fahrzeug gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Audi – Zeugen gesucht

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 37-jähriger Audi-Fahrer am Freitagmorgen in Stuttgart-Zuffenhausen in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfall.