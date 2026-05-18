Auffahrunfall auf der A 8: Zwei Schwerverletzte bei Massenkarambolage nahe Leonberg

Wegen eines Rückstaus an der Anschlussstelle Leonberg-West sind am Sonntag vier Fahrzeuge ineinander gefahren. Es gab vier Verletzte, die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntag auf der A8 bei Leonberg vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Rückstau gebildet. Dieser erstreckte sich über die Verzögerungsspur bis auf die Durchgangsfahrbahn.

Aufgrund der unübersichtlichen Verkehrssituation erkannten ankommende Autofahrer den Rückstau laut Polizei erst spät – in diesem Fall zu spät. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Hyundai bremste noch rechtzeitig ab, ebenso der 37-jährige Fahrer eines VW Golf hinter ihm.

Der nachfolgende 43-jährige Fahrer eines Mercedes konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Golf auf. Dabei wurde der Golffahrer schwer verletzt. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt die 35-jährige Insassin eines BMW, der ebenfalls in den Unfall verwickelt war. Zudem wurden die zwei weiteren Personen im BMW leicht verletzt.

Unfall auf A 8: Hoher Sachschaden und langer Stau

Drei der beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nur der Hyundai-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 62 000 Euro.

Die Autobahn war kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Stau.