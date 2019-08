Drei Brände im Rems-Murr-Kreis Brandstifter fackeln Auto und Scheune ab

Drei Brände in einer Nacht: in Winnenden sind ein mit Strohballen gefüllter Schuppen und ein Auto durch Flammen zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Was die Ursache eines Kellerbrands in Backnang war, muss noch geklärt werden.