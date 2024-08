Auffahrt Böblingen-Ost bis Ende August gesperrt: Richtung Stuttgart: Im Berufsverkehr geht derzeit oft nichts

1 Zumindest am Dienstagmorgen geht auf der Umleitungsstrecke fast gar nichts voran. Foto: /ank

Wer an der Anschlussstelle Böblingen-Ost auf die Autobahn Richtung Stuttgart auffahren will, wird die nächsten vier Wochen auf die benachbarte Anschlussstelle Sindelfingen-Ost umgeleitet. Das kostet Zeit.











Link kopiert



Wer von der Böblinger Therme kommend nach Stuttgart will, muss dieser Tage wohl deutlich mehr Zeit einplanen. Denn die Auffahrt auf die Autobahn Richtung Landeshauptstadt ist an der Anschlussstelle Böblingen-Ost seit Sonntag gesperrt – voraussichtlich noch knapp vier Wochen bis Samstag, 31. August, 6 Uhr. Die Autofahrer werden stattdessen über die alte B 14 (Kreisstraße 1055) geführt, biegen kurz vor dem Rückhaltebecken Diebskarren links ab und fahren dann an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost auf die Autobahn. Und auf der Umleitungsstrecke staut es sich.