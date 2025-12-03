Nach vier Jahren Beziehung hat Miley Cyrus sich angeblich mit ihrem langjährigen Partner, dem Musiker Maxx Morando, verlobt. Das Paar, das sich 2021 bei einem Blind Date kennenlernte, hat auch schon musikalisch zusammengearbeitet.
Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) haben den nächsten Schritt gemacht: Nach rund vier Jahren Beziehung sind die Sängerin und der Musiker angeblich verlobt. Das berichtete das "People"-Magazin, nachdem sie bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" mit einem auffälligen Diamantring an der linken Hand auf dem roten Teppich posierte.