Nach vier Jahren Beziehung hat Miley Cyrus sich angeblich mit ihrem langjährigen Partner, dem Musiker Maxx Morando, verlobt. Das Paar, das sich 2021 bei einem Blind Date kennenlernte, hat auch schon musikalisch zusammengearbeitet.

Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) haben den nächsten Schritt gemacht: Nach rund vier Jahren Beziehung sind die Sängerin und der Musiker angeblich verlobt. Das berichtete das "People"-Magazin, nachdem sie bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" mit einem auffälligen Diamantring an der linken Hand auf dem roten Teppich posierte.

Paar lernte sich bei einem Blind Date kennen Obwohl sie selten über ihr Privatleben und ihre Beziehung spricht, gab Miley Cyrus der britischen "Vogue" einen kleinen Einblick in ihr erstes Treffen mit Maxx Morando, mit dem sie seit 2021 liiert sein soll. "Wir haben uns auf einem Blind Date kennengelernt. Also zumindest war es für mich eines. Für ihn nicht so wirklich", sagte sie.

Und falls es ihr nicht gefallen hätte, gab es einen Notfallplan: "Schlimmstenfalls gehe ich wieder", beschrieb die Sängerin ihre Strategie von damals. Diese auch anzuwenden, war dann wohl aber nicht notwendig.

Miley Cyrus' Verlobter ist Musiker

Maxx Morando ist der Schlagzeuger der Alternative-Rock-Band Liily, die nun auch wieder auf Tour ist. Zuvor war er unter anderem Mitglied der Band The Regrettes. Sein musikalisches Talent beschränkt sich nicht nur auf das Schlagzeugspielen: Er arbeitet auch als Songwriter und Produzent.

Morando arbeitete zudem schon mit Miley Cyrus zusammen: Er wirkte an ihrem Album "Endless Summer Vacation" mit. Die Tracks "Handstand" und "Violet Chemistry" entstanden in Zusammenarbeit mit ihm und anderen Musikern.

Maxx Morando ist vielseitig talentiert

Morando ist auch abseits der Musik kreativ. Miley Cyrus erzählte der "Vogue" 2021, dass der Drummer eines ihrer Kleider mitgestaltet hat. Konkret entwarf er die Cartoon-Motive für das Ensemble von Shane Kastl, das sie bei einem Auftritt trug. "Dieser Look ist eine besondere Zusammenarbeit zwischen zwei meiner liebsten aufstrebenden Künstler, Maxx Morando und Shane Kastl", erklärte die Sängerin.

Vor ihrer Beziehung mit Morando war Cyrus kurzzeitig mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (35) verheiratet. Nach der Scheidung, die im Januar 2020 offiziell wurde, scheint sie jetzt mit Morando glücklich zu sein. In einem Interview mit "The Cut" schwärmte sie, in dem Musiker jemanden gefunden zu haben, "der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert".