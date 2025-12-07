Ein auffälliger Ring am Finger des Filmstars sorgte für Spekulationen, nun hat ein Sprecher von Al Pacino verraten, ob der Schauspieler wirklich verheiratet ist.

Nach Gerüchten in den vergangenen Tagen ist nun klar: Hollywoodstar Al Pacino (85) ist nicht heimlich vor den Traualtar getreten. Die Spekulationen waren aufgekommen, nachdem er bei einer Veranstaltung mit einem Schmuckstück gesichtet wurde, das wie ein Ehering aussah. Jetzt erklärte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem "People"-Magazin: "Al Pacino ist nicht verheiratet."

Al Pacino war nie verheiratet Der 85-Jährige hatte im Laufe der Jahre mit einigen Liebesbeziehungen für Schlagzeilen gesorgt: Er war unter anderem mit Schauspielerin und Sängerin Beverly D'Angelo (74), Schauspielerin Tuesday Weld (82) oder der kürzlich verstorbenen Diane Keaton (1946-2025) zusammen.

Zuletzt war er mit Noor Alfallah (32) liiert, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, der im Juni 2023 geboren wurde. Neben dem kleinen Roman hat Pacino noch drei erwachsene Kinder: Tochter Julie (36), die er mit der Schauspiellehrerin Jan Tarrant hat, und die Zwillinge Anton und Olivia (24), die er mit Beverly D'Angelo bekam. Verheiratet war Al Pacino bisher nie.

Neues Filmprojekt für Al Pacino

Zuletzt sorgte der Filmstar wieder beruflich für Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen war Al Pacino am Set des neuen Action-Thrillers "Father Joe" in Paris gesichtet worden. In dem Film verkörpert der Schauspieler einen mächtigen Mafia-Boss - eine Rolle, die ihn zurück zu seinen "Der Pate"-Tagen führt. In einem beigen Anzug mit Mantel und auffälligem Kunstfellkragen zeigte sich Pacino als seine neue Gangsterfigur.

Die Handlung des Action-Thrillers ist im Manhattan der 1990er Jahre angesiedelt. Father Joe, gespielt von Kiefer Sutherland (58), wird als ein Mann des Glaubens dargestellt, der einen gewaltsamen Krieg gegen die kriminelle Unterwelt der Stadt führt. Neben Pacino und Sutherland wird auch Ever Anderson (18) eine zentrale Rolle spielen.