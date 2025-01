1 Wie auf diesem Symbolbild haben sich auch in Benningen die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude verschafft. Foto: Archiv (Imago/Jochen Tack)

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Benningen (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen. Wieder einmal, muss man nun schon sagen.











Mehrfach sind Wohnhäuser in Benningen in den vergangenen Wochen zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Und am Donnerstag ist es schon wieder passiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 17.30 und 18.10 Uhr aus einem Haus in der Brahmsstraße Schmuck gestohlen.