Aufenthaltsgenehmigung beantragt: Nicole Kidman: Neuanfang in Portugal?

1 Nicole Kidman ist beruflich in Europa - und will nicht wieder zurück? Foto: ddp

Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman hat in Portugal angeblich einen Antrag für einen längerfristigen Aufenthalt gestellt. Ihr Mann Keith Urban allerdings (noch) nicht.











Link kopiert



Wandert Nicole Kidman etwa nach Europa aus? Nachdem die Schauspielerin der portugiesischen Nachrichtenagentur "Sic Noticias" zufolge eine Aufenthaltsgenehmigung für Portugal beantragt haben soll, wurde berichtet, dass die 58-Jährige an die östliche Atlantikküste ziehen könnte. Sie soll sich in der elitären Gegend des Costa Terra Golf & Ocean Club in Comporta bereits eine Immobilie angesehen haben.