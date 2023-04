Aufbrüche in und um Stuttgart

1 Eine gute Sache: Ein Lebensmittelautomat bietet Ware rund um die Uhr (Archivbild). Foto: red/Gabriele Lindenberg

Zigarettenautomaten, Geldautomaten, Ticketautomaten – diese Geräte stehen schon lange im Visier von Automatenknackern, die es zumeist auf die Münzbehälter abgesehen haben. Nun gibt es offenbar neue Objekte der Begierde.









Wie wär’s mit Eis vom Bauernhof? Eier, Frischwurst? Kartoffeln, Apfelsaft? Auch im Abseits lässt sich’s gut und frisch einkaufen: Immer mehr Automaten bieten per Münzeinwurf Lebensmittel rund um die Uhr – zur Selbstbedienung. Doch das scheint auch immer öfter Automatenknacker auf den Plan zu rufen. Südlich des Möhringer Gewerbegebiets haben unbekannte Täter den Begriff Selbstbedienung kriminell interpretiert.

In der Nacht zum Mittwoch sind im Bereich der Handwerkstraße zwei Lebensmittelautomaten aufgebrochen worden. In der Nähe des Schwarzbachs haben die Täter die in einem Holzunterstand untergebrachten Automaten ins Visier genommen. „Die Unbekannten haben es dabei auf Eis, Würste und Getränke unterschiedlicher Art abgesehen“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt. Die Tatzeit soll zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, liegen. Die Örtlichkeit ist sonst von Radfahrern und Spaziergängern frequentiert, der Hofautomat ist seit über zehn Jahren bekannt.

Die Spur führt in den benachbarten Stadtteil

„Ein Teil der Lebensmittel ist noch an Ort und Stelle verzehrt worden“, sagt Burkhardt. Die Diebe dürften sich somit weitgehend ungestört gefühlt haben. Anschließend sind sie wohl nach Dürrlewang weitergezogen. „Im Lampertweg haben die Täter weitere Spuren hinterlassen“, so der Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 /89 90 - 34 00 beim Möhringer Polizeirevier zu melden.

Der betroffene landwirtschaftliche Betrieb steht mit dem Schaden nicht alleine da. In Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) wurde jüngst ein Kartoffelautomat an der K 1624 ins Visier genommen. Der Täter, der wohl mit einem hellen Pkw vorgefahren war, interessierte sich hier aber nicht für die Kartoffeln, sondern für einen dreistelligen Bargeldbetrag. Es ist der zweite Fall in Gemmrigheim binnen weniger Monate.

Kein Automat ist für die Täter zu exotisch

Bei einem Milchautomaten in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) zeigte eine Videokamera zwei schwarz gekleidete und maskierte Täter, die mit einer Eisenstange die Geldkassette mit mehreren Hundert Euro erbeuteten. Weitere Milchautomaten wurden in Waldenbuch (Kreis Böblingen) und Backnang (Rems-Murr-Kreis) geknackt.

Die neuen Vorlieben für Snack- oder Blumenautomaten reichen von Möhringen bis Bönnigheim. Einen besonders exotischen Fall gab es im vergangenen Jahr freilich auf dem Gelände der Wilhelma. Dort holten sich nächtliche Einbrecher mehrere Hundert Euro Münzgeld. Den Inhalt des Automaten ließen sie weitgehend unberührt: Popcorn.