12 Auch das Kettenkarussell „Schwanenflieger" ist wieder Teil des Historischen Volksfests auf dem Schlossplatz.

Am Samstag öffnet das Historische Volksfest auf dem Stuttgarter Schlossplatz seine Pforten. Wir waren bei den Aufbauarbeiten mit der Kamera dabei.















Der Stuttgarter Schlossplatz steht ab dem kommenden Wochenende wieder ganz im Zeichen des Historischen Volksfests. Dieses öffnet am Samstag, 24. September, seine Pforten – einen Tag nach dem Cannstatter Volksfest.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde auf dem Schlossplatz kräftig gehämmert, gezimmert und zusammengeschraubt, damit die Gäste am kommenden Samstag eine Zeitreise in die Vergangenheit des Stuttgarter Rummels unternehmen können. Nun nehmen die Stände und Fahrgeschäfte so langsam Formen an.

Historisches Volksfest bis zum 3. Oktober

Den Anfang bei den Aufbauarbeiten machte das Traditionszelt vor dem Neuen Schloss, gefolgt von verschiedenen Fahrgeschäften. Neben Berg-und Talbahnen, einem Hängekarussell für Kinder und einem historischen Riesenrad, können die Besucher auch wieder ihre Runden im historischen Autoscooter drehen – und das bis einschließlich 3. Oktober.

