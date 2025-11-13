Schlossplatz Stuttgart: Aufbau von Riesenrad in vollem Gange – das kostet die Fahrt dieses Jahr

Die Göttin Concardia auf der Jubiläumssäule bekommt Gesellschaft: Zum fünften Mal wächst das Riesenrad vor dem Neuen Schloss hoch hinaus. Was kostet die Fahrt diesmal?
Als „Symbol der Zuversicht“ haben OB Frank Nopper (CDU) und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) während Corona das Riesenrad gerühmt und die runde Attraktion vor dem Neuen Schloss unbürokratisch genehmigt. In den Jahrzehnten davor war es keinem Schausteller gelungen, an diesem zentralen Ort mit einem in den Himmel ragenden Fahrgeschäft Geld verdienen zu dürfen. Bei den ersten Gondelfahrten im Winter 2021/2022 musste man noch Maske tragen. Die Pandemie ist vorüber, die sich drehenden Aussichtsplätze aber bleiben.