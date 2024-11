Aufbau auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Im Ehrenhof dreht sich das Riesenrad bald wieder

13 Auch in diesem Winter dreht sich das Riesenrad vorm Schloss. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Zum vierten Mal wächst das Riesenrad vor dem Neuen Schloss empor. Erneut hat die Schaustellerfamilie Bruch das Rennen um die City-Attraktion gemacht und verspricht, die Preise nicht zu erhöhen. Das Datum für die erste Fahrt steht schon fest.











Als „Symbol der Zuversicht“ haben OB Frank Nopper (CDU) und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) während Corona das Riesenrad gerühmt und die runde Attraktion vor dem Neuen Schloss unbürokratisch genehmigt. In den Jahrzehnten davor war es keinem Schausteller gelungen, an diesem zentralen Ort mit einem in den Himmel ragenden Fahrgeschäft Geld verdienen zu dürfen. Bei den ersten Gondelfahrten im Winter 2021/2022 musste man noch Maske tragen. Die Pandemie ist vorüber, die sich drehenden Aussichtsplätze aber bleiben.

The same procedure: Für diese Saison hat die Düsseldorfer Schaustellerfamilie Bruch erneut bei der Ausschreibung den Zuschlag erhalten, erneut baut sie das Sky Lounge Wheel (sein erster Einsatz war im Jahr 2000 bei der Expo 2000 in Hannover) auf dem schönsten Platz von Stuttgart auf, erneut kostet die Fahrt acht Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder unter 1,40 Metern, und Kinder unter drei Jahren fahren kostenfrei. Lesen Sie auch So sieht das Riesenrad aus, wenn es aufgebaut ist und beleuchtet wird. Foto: Lichtgut Riesenrad ist höher als die Jubiläumssäule In dieser Woche wird aufgebaut. Wenige Meter weiter misst die Jubiläumssäule aus Granit 30 Meter, darauf thront die Göttin Concordia fünf Meter hoch. Um 23 Meter überragt das Riesenrad die Stuttgarter Sehenswürdigkeit, die aus Anlass des 25-Jahr-Regierungsjubiläums und des 60. Geburtstags von König Wilhelm I. von 1841 bis 1846 auf dem Schlossplatz errichtet worden ist. Erste Fahrt ist am 20. November Die erste Fahrt zum Abheben und Staunen ist für Mittwoch, 20. November, 11 Uhr, geplant. An diesem Tag startet der Wintertraum auf der anderen Seite des Schlossplatzes in seine 26. Saison. Wieder wird eine Rollschuhbahn aufgebaut (vor Corona war es eine Eisbahn). Das sportliche Angebot erlaubt es bereits seit 1999 den Betreibern Henny Stamer und Stefan Kinzler mit Glühwein und Würsten ordentlich Umsatz zu machen – und das schon Tage vor dem Start des Weihnachtsmarktes, dessen Eröffnung am 27. November im Alten Schloss gefeiert wird. Das Riesenrad bleibt bis zum 6. Januar im Ehrenhof und hat in aller Regel sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt aber auch Ausnahmen, etwa wenn das Land zu Veranstaltungen ins Schloss lädt.