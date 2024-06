Aufarbeitung in Waiblingen: Was waren die Gründe für die Wahlpanne?

1 Nur ein kleiner Teil der Wahlberechtigten hatte die Wahlunterlagen bis zum Freitag vor der Wahl erhalten. Foto: Gottfried Stoppel

Die teils chaotischen Zustände bei der Kommunalwahl in Waiblingen waren Thema einer Sondersitzung des Gemeinderats. Welche Ursachen hat ein neutraler Prüfer gefunden?











Warum ist bei den Kommunalwahlen in Waiblingen so vieles schiefgelaufen? Antworten darauf sollte es am Donnerstagabend im Zuge einer Sondersitzung des Gemeinderats geben. Dort berichtete Thomas Bayer, der Leiter des Fachbereichs Revision, was seine Recherchen ergeben haben. Die Aufgabe der Internen Revision ist es, die Verwaltung zu kontrollieren. Thomas Bayer ist als einziger Beschäftigter nicht dem Oberbürgermeister unterstellt.